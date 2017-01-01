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    Банкір Тимонькін розповів про німецькі в'язниці і пригоди українських прокурорів в Німеччині

    • Сьогодні, 07:03
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    Борис Тимонькін у Німеччині
    Борис Тимонькін у Німеччині

    Відверте інтерв'ю з Борисом Тимонькіним

    Борис Тимонькін - український банкір, екс-заступник голови наглядової ради «ВЕТЕК». В Україні його підозрюють в участі у злочинній організації під керівництвом засновника «ВЕТЕК» Сергія Курченко.

    У 2015 році правоохоронні органи Німеччини затримали Бориса Тимонькіна в аеропорту Берліна. Згодом німецький суд відпустив банкіра під заставу.

    За два роки слідства прокуратура Німеччини так і не змогла знайти достатньо доказів у справі про відмивання коштів українським бізнесменом Сергієм Курченко.

    У сьогоднішньому інтерв'ю Тимонькін згадує практично все своє життя:

    Автор: Бегущий Банкир
    прокуратура Сергій Курченко Борис Тимонькін
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