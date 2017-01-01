Без світла, води та туалету. Як учасники АТО оздоровлюються на Львівщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо умови в санаторії визнають непридатними для реабілітації бійців, Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО розірве контракт із львівським санаторієм

У селі Модричі, що на Львівщині, учасники АТО проходять реабілітацію в санаторії без світла, води та туалету.

Директор санаторію «Карпатські зорі» пояснив, що видане скерування бійцям передбачає лише психологічну реабілітацію. За словами учасників АТО, з 40 осіб на таке оздоровлення зважились 7-8.

Два тижні в оздоровчому закладі коштують близько п'ять тисяч гривень з людини, проте для бійців АТО реабілітація безкоштовна. Минулого року Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО уклала договір на понад чотири мільйони гривень із львівським санаторієм.

Якщо умови в санаторії визнають непридатними для реабілітації бійців, Держслужба у справах ветеранів війни та учасників АТО розірве контракт із львівським санаторієм.

Джерело: 24 канал