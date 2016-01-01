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    Безкоштовний цирк: як у Росії понапивалися і побилися працівники психушки

    • 20 Грудня, 11:21
    • Розсилка

    Масова бійка лікарів психлікарні через кульку, яка лопнула на корпоративі

    У місті Апатити Мурманської області під час новорічного корпоративу співробітники обласної психіатричної лікарні побилися з компанією, яка святкувала день народження в тому ж кафе.

    Зазначається, що причиною конфлікту стала кулька, що була окрасою іменинниці. Кульку «чи випадково, чи навмисно» проткнули лікарі. Крім того, компанія з чотирьох сестер, які відзначали день народження, залишилася незадоволеною піснями, які просили ввімкнути співробітники психіатричної лікарні.

    Бійка почалася в будівлі кафе, але потім перемістилася на вулицю. У бійці брали участь переважно жінки у стані алкогольного сп'яніння. Чоловіків, котрі намагалися їх розняти, побили, і вони припинили свої спроби.

    Джерело: Цензор.НЕТ

    Росія
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