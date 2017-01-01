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    «Безвіз – це не лише спосіб перетинання кордону». Українцям нагадали, яке значення має рішення ЄС

    • Сьогодні, 20:02
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    Президент Петро Порошенко з біометричним паспортом
    Президент Петро Порошенко з біометричним паспортом

    Українські телеканали запустили соціальний ролик про безвіз

    «Це – безвіз!». Соціальний ролик, присвячений наданню Україні безвізового режиму з ЄС, показують українські телеканали

    Автори ролика нагадують громадянам України, що «безвіз – це не лише спосіб перетинання кордону, а й ще один крок до утвердження свободи людини і свободи нашої держави». «Ми йдемо своїм шляхом. І ніхто не зможе примусити повернутись нас назад. Незважаючи на воєнну агресію, на всі спроби зупинити Україну, попри біль, ми йдемо вперед», – йдеться у короткому відео, яке містить кадри з Євромайдану, міжнародних зустрічей президента Петра Порошенка та із зони АТ

    Нагадаємо, 11 травня Рада міністрів Євросоюзу схвалила остаточне рішення про безвіз для України.

    17 травня у Страсбурзі, в приміщенні Європарламенту, буде урочисто підписано законодавчий акт про надання Україні безвізового режиму.

    Громадяни України з 11 червня зможуть їздити без віз до 34 європейських країн.

    Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть безвіз.

    Читайте матеріал «Главкома» Безвізовий режим: як це працюватиме

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