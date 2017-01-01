Безвізовий режим для України: Кого і за яких умов пускатимуть в Європу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо Рада ЄС таки ухвалить безвізовий режим, то ми зможемо подорожувати Європою без віз уже влітку.

Через це українці штурмують паспортні сервіси та відділення Державної міграційної служби. Нині біометричні паспорти для виїзду за кордон щодня отримують понад 10 тисяч громадян.

Позитивний вердикт Європарламенту – ще не остаточна перемога. Вирішальне слово має сказати Рада ЄС. У Міністерстві закордонних справ України очікують, що це відбудеться вже найближчими тижнями.

У разі підтримки вже на початку червня українці зможуть подорожувати Європою без віз. На короткий час – не довше, ніж на 90 днів. Жити постійно або працювати не можна.

«Це буде 26 країн членів ЄС. Крім Великобританії та Ірландії. І 4 країн, які входять окремо до шенгенської зони. Але не є членами ЄС: Норвегія, Ліхтенштейн, Ісландія Та Швейцарія», – сказала аналітик Катерина Кульчицька.

За останні два роки біометричні закордонні паспорти видали майже трьом мільйонам українців. До кінця цього року їх зможе отримати ще півтора мільйона громадян. Але безвізовий режим не означає – безконтрольний. Експерти кажуть, імовірно посилять перевірку на кордоні.

Та й це не означає, що в Європу пускатимуть усіх. Прикордонник має право відмовити у в'їзді, якщо людина не може чітко пояснити – куди і навіщо вона їде. Тому краще мати з собою документ про бронювання житла, зворотній квиток і медичну страховку.

Основна перевага безвізового режиму – економія часу, нервів і грошей. Щороку українці віддають за послуги візових центрів та консульств – до 50-ти мільйонів євро. Крім того, безвіз сприятиме розвитку економіки та бізнесу в Україні.

Наступне уточнення – жителі анексованого Криму зможуть поїхати в ЄС без віз лише з біометричним паспортом громадянина України.

«Російські паспорти, які були видані в Криму після анексії, з ними не можна в’їхати на територію ЄС. Можна в’їхати з паспортами України або з тими паспортами РФ, які були видані консульствами РФ на території Криму раніше», – заявив прес-аташе представництва ЄС в Україні Давид Стулік.

Після запровадження безвізового режиму українці, які мають закордоні паспорти старого зразка, також можуть їздити до Європи. Але в документі обов'язково має бути дозвіл на подорож шенгенською зоною.



