Біль без кордонів. У Києві українці несуть квіти до посольства Великобританії

Очільник уряду Володимир Гройсман з колегами біля посольства Великої Британії у Києві

Аби вшанувати пам'ять загиблих під час теракту в Манчестері, у Києві небайдужі українці несуть квіти до посольства Великобританії

Біля посольства людей небагато. Переважна більшість, хто сюди приходить, – українські високопосадовці.

Зокрема, до посольства прибув і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він поспілкувався з представниками установи і вже разом з послом Великобританії Джудіт Гоф висловив свої співчуття.

Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.

Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері.

Кількість загиблих внаслідок вибуху під час концерту в Манчестері наразі становить 22 людей. Поранено 59 осіб.

Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуттяз приводу вибуху під час концерту в Манчестері..

За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає.

Виконавцем вибуху в Манчестері була одна особа, чоловік загинув на місці.

Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.