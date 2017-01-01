Біль без кордонів. У Києві українці несуть квіти до посольства Великобританії
- Сьогодні, 15:50
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Аби вшанувати пам'ять загиблих під час теракту в Манчестері, у Києві небайдужі українці несуть квіти до посольства Великобританії
Біля посольства людей небагато. Переважна більшість, хто сюди приходить, – українські високопосадовці.
Зокрема, до посольства прибув і прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Він поспілкувався з представниками установи і вже разом з послом Великобританії Джудіт Гоф висловив свої співчуття.
Нагадаємо, вночі стався потужний вибух на стадіоні в Манчестері, де відбувався концерт американської співачки Аріани Гранде.
Партії Великої Британії вирішили на певний час призупинити передвиборну кампанію через вибух у Манчестері.
Кількість загиблих внаслідок вибуху під час концерту в Манчестері наразі становить 22 людей. Поранено 59 осіб.
Президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловили співчуттяз приводу вибуху під час концерту в Манчестері..
За даними від МЗС України, українців серед потерпілих під час вибуху в Манчестері немає.
Виконавцем вибуху в Манчестері була одна особа, чоловік загинув на місці.
Як відомо, терористи ІДІЛ взяли на себе відповідальність за вибух у британському Манчестері.
Джерело: 24 канал