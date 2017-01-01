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    Білий дім: Трамп очікує від Росії повернення Криму Україні

    • Сьогодні, 14:23
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Трамп також розраховує налагодити добрі відносини з Росією, щоб вести спільну боротьбу з тероризмом у світі

    «Президент Трамп чітко заявив, що він очікує від російського уряду деескалації конфлікту в Україні і повернення Криму», – заявив офіційний представник Білого дому Шон Спайсер на прес-конференції 14 лютого.

    Він додав, що Трамп розраховує налагодити добрі відносини з Росією, щоб вести спільну боротьбу з тероризмом у світі.

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    Водночас радник Білого дому з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку. Це сталося після того, як Флінн визнав, що ввів в оману чиновників з команди президента Дональда Трампа щодо своїх контактів із послом Росії у США.

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    Крим Росія США Дональд Трамп
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