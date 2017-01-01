Білий дім: Трамп очікує від Росії повернення Криму Україні

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Дональд Трамп

Трамп також розраховує налагодити добрі відносини з Росією, щоб вести спільну боротьбу з тероризмом у світі

«Президент Трамп чітко заявив, що він очікує від російського уряду деескалації конфлікту в Україні і повернення Криму», – заявив офіційний представник Білого дому Шон Спайсер на прес-конференції 14 лютого.

Він додав, що Трамп розраховує налагодити добрі відносини з Росією, щоб вести спільну боротьбу з тероризмом у світі.

Водночас радник Білого дому з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку. Це сталося після того, як Флінн визнав, що ввів в оману чиновників з команди президента Дональда Трампа щодо своїх контактів із послом Росії у США.