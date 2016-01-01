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    Бійці АТО привітали українців із Новим роком

    • Вчора, 15:42
    • Розсилка

    Волонтери фонду «Повернись живим» зняли зворушливе відеопривітання

    Волонтери фонду «Повернись живим» підготували новорічне відео із поздоровленнями від бійців АТО, котрі несуть службу у Донецькій та Луганській обл.

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    «У зворушливому ролику свої вітання українцям передали військові 137-го окремого батальйону берегової охорони, 81-ої окремої аеромобільної бригади, 72-ої та 54-ої окремих механізованих бригад», - йдеться у повіомленні.

    Зйомки та монтаж здійснено волонтерами фонду «Повернись живим».

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