Бійці АТО привітали українців із Новим роком
- Вчора, 15:42
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Волонтери фонду «Повернись живим» зняли зворушливе відеопривітання
Волонтери фонду «Повернись живим» підготували новорічне відео із поздоровленнями від бійців АТО, котрі несуть службу у Донецькій та Луганській обл.
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«У зворушливому ролику свої вітання українцям передали військові 137-го окремого батальйону берегової охорони, 81-ої окремої аеромобільної бригади, 72-ої та 54-ої окремих механізованих бригад», - йдеться у повіомленні.
Зйомки та монтаж здійснено волонтерами фонду «Повернись живим».