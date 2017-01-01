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    Блокада окупованого Донбасу: за і проти

    • Сьогодні, 14:37
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    <span>Блокада поставок антрациту з Донбасу</span>
    Блокада поставок антрациту з Донбасу

    Поки триває торгівля, триває війна, кажуть учасники блокади залізничного сполучення з ОРДЛО

    Чому їхні дії не вітають на Заході?

    Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

    За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

    Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

    Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

    Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

    Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.

    Читайте також матеріал «Главкома» «Андрій Герус: Надзвичайний стан в енергетиці не передбачає нічого страшного і критичного»

    Джерело: Deutsche Welle
    Донбас енергетика вугілля
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