Блокада окупованого Донбасу: за і проти
- Сьогодні, 14:37
-
Розсилка
Поки триває торгівля, триває війна, кажуть учасники блокади залізничного сполучення з ОРДЛО
Чому їхні дії не вітають на Заході?
Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.
За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.
Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.
Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.
Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.
Президент Петро Порошенко жорстко розкритикував блокувальників Донбасу.
Читайте також матеріал «Главкома» «Андрій Герус: Надзвичайний стан в енергетиці не передбачає нічого страшного і критичного»