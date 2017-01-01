Блокбастер у Черкасах: п’яний депутат побив ветерана без ніг

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А ще народний обранець збив людей і влаштував ДТП.

У Черкасах нетверезий депутат облради влаштував цілу епопею з бійками та аваріями.

Про інцидент у своєму Facebook написав місцевий журналіст Валерій Воротник.

Він зазначив, що п'яний депутат Черкаської обласної ради, голова фракції партії ветеранів Афганістану Олександр Рибченко влаштував бійку і збив на вулиці людей, перебуваючи за кермом «Мерседеса».

За словами журналіста, депутат вже нетверзим приїхав до місцевого бару «Чайка», а вийшовши звідти зустрів офіцера ветерана Олега Остапенко, який втратив ноги в Афганістані і який нещодавно був серед тих, хто ініціював перевибори голови обласної спілки ветеранів Афганістану.

«В ж.. пу п'яне мурло Рибченко почав гамселити Олега, розбив йому обличчя, окуляри, бив ногами, коли той впав на сніг... Коли перехожі зробили сволоті зауваження, «Риба» сів в свою машину, пробував тікати», – написав Валерій Воротник.

Коли депутат намагався розвернутись, то розбив припарковане поруч авто і збив двох людей, а ветерана-«афганця», за словами журналіста, той переїхав.

«Кажуть лунали постріли і чули звук розбитого скла», – зазначив Валерій Воротник.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Правоохоронці підтвердили факт інциденту з депутатом облради місцевому виданню «Про все».

«Водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його оглянули і виявили, що у нього в крові 1,14 проміле алкоголю. Свідки події, які побачили аварію, витягли Олександра Рибченка з автомобіля та намагалися затримати, стверджують, що той відразу кинувся знімати номери з власного авто. При цьому свідки пошкодили йому автомобіль», – розповіла прес-офіцер Управління патрульної поліції в Черкасах Зоя Вовк.

У поліції зазначили, що внаслідок наїзду Олег Остапенко отримав черепно-мозкову травму та інші тілесні ушкодження та був доставлений в 3-тю міську лікарню.