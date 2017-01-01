Блокування траси Київ - Варшава: учасники акції очікують суду над затриманим копачем бурштину

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Через ділянку дороги пропускають пасажирські автобуси та автомобілі «швидкої допомоги»

У Сарненському районі Рівненської області продовжується блокування руху по трасі Київ - Варшава, повідомляє «112 Україна».

«Людей, якщо порівнювати з ранком, стало менше, але траса все одно перекрита, пропускають лише пасажирські автобуси і карети «швидкої». Кількакілометрова черга з фур і легковиків зараз створилася з одного боку, така ж черга – з іншого», - йдеться у повідомленні.