Блокування траси Київ - Варшава: учасники акції очікують суду над затриманим копачем бурштину
- Вчора, 23:55
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Через ділянку дороги пропускають пасажирські автобуси та автомобілі «швидкої допомоги»
У Сарненському районі Рівненської області продовжується блокування руху по трасі Київ - Варшава, повідомляє «112 Україна».
«Людей, якщо порівнювати з ранком, стало менше, але траса все одно перекрита, пропускають лише пасажирські автобуси і карети «швидкої». Кількакілометрова черга з фур і легковиків зараз створилася з одного боку, така ж черга – з іншого», - йдеться у повідомленні.