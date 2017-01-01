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    Бойовики зранку штурмують авдіївську промзону. Сили АТО зазнали втрат

    • Сьогодні, 13:20
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    Ситуація на даній ділянці залишається напруженою

    Бойовики рано-вранці 29 січня обстріляли авдіївську промзону зі стрілецької зброї та мінометів, після чого влаштували штурм позицій українських військових, сили АТО понесли втрати, повідомляє прес-центр штабу операції.

    «Вдалим маневром і контратакою підрозділи Збройних сил України зупинили противника та не допустили захоплення позицій українських військ. Сили російсько-окупаційних військ понесли значні втрати», - відзначили в штабі.

    За даними штабу АТО, дана провокація мала на меті звинуватити українську сторону в порушенні досягнутих раніше домовленостей. У даний час обстановка в районі промзони Авдіївки залишається напруженою. «Противник продовжує штурмові дії і не залишає спроб відтіснити українські підрозділи. На жаль, з нашого боку також є втрати», - йдеться в повідомленні.

    Автор: 112 Україна



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