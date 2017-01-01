Через «Євробачення» безпритульним тваринам Києва загрожує небезпека



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цьогорічна весна видалась багатою на масштабні зоозахисні заходи

Так, уже цієї суботи, 15 квітня, у Києві, в парку Шевченка, відбудеться Мітинг за цирк без тварин.

Організатори, ініціатива UAnіmals, нагадують, що причин для заборони використання тварин у цирках є кілька: жахливі умови утримання, жорстокість дресури, негуманність розваги, загроза для людей та дитячої психіки.

Початок заходу о 12:00. Приєднатися до мітингу закликає в'язень концтаборів Терезін, Аушвіц і Маутгаузен Ігор Малицький:

22 квітня відбудеться Міжнародний марш за права тварин Варшава — Рим — Київ. У Києві, зокрема, привертатимуть увагу до планованих зачисток перед «Євробаченням»: комунальники традиційно мають на меті позбутись безпритульних тварин найжорстокішими методами. Почнеться захід о 13:00 у парку Шевченка.

20-21 травня у Києві відбудеться великий освітній захід Освітня зона в рамках фестивалю KYIV VEGAN BOOM. Два дні усіх охочих безкоштовно навчатимуть експерти у сфері зоозахисту, збереження довкілля, веганства та етичного споживання. Традиційно плануються виступи лікарів та спортсменів, котрі розвіють стереотипи щодо веганського харчування та доведуть його корисність для людини. Спробувати таке харчування можна буде прямо на місці на просторій зоні фудкорту. Радимо обов'язково спробувати фалафельну вежу та веганський Наполеон від кафе One Planet.

Окремим наголосом заходу буде вплив м'ясо-молочної промисловості на зміни клімату. Куратор Освітньої зони Павло Вишебаба наголошує: «Промислові тваринницькі ферми відповідальні за забруднення прісних вод, вирубування лісів, неродючість ґрунтів, трагічнe вимирання видів та зміну клімату на планеті».

А відкривав сезон зоозахисних подій фестиваль соцреклами Molodiya Festival: у Києві та Львові проводили Animal Ads Day.

- Ми показували найкращу зоозахисну рекламу і збирали повні зали мережі кінотеатрів Планета Кіно. А це чудовий показник того, що темою зоозахисту вже давно переймається не дрібненька маргінальна купка активістів — це тема, яка на часі для великої прогресивної частини суспільства, — каже співзасновниця Molodiya Festival Наталя Шевчук. Animal Ads Day у Києві.

Джерело: Gazeta.ua