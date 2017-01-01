Чи дійсно існує компромат на Трампа?

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Дональд Трамп

Компромат на Дональда Трампа, оприлюднений у пресі, за даними ЗМІ, збирав колишній британський розвідник

Обраний президент США назвав цю інформацію фейком і пригрозив журналістам відповідальністю.

Раніше видання The Wall Street Journal назвало ім'я автора «компромату» на Трампа.

Раніше американська розвідка офіційно назвала Путіна ініціатором кібератак під час президентських виборів у США. Спецслужби США повідомили, що Москва зламала електронну пошту національного комітету Демократичної партії та інших, а потім оприлюднила листи, щоб зашкодили кампанії Хілларі Клінтон та допомогти Дональду Трампу.





Джерело: Deutsche Welle