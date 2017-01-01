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    Чи потрібні Росії жителі окупованого Донбасу з «паспортами» ДНР і ЛНР

    • Сьогодні, 21:39
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    Паспорт ДНР, який отримав Йосип Кобзон
    Паспорт ДНР, який отримав Йосип Кобзон

    Частина жителів ОРДЛО продовжують сподіватися на те, що визнання «документів» від угруповань «Л/ДНР» Росією щось означає

    Лише 18% росіян готові визнати окуповані частини Донеччини і Луганщини, на яких діють за підтримки Росії угруповання «ДНР» і «ЛНР», повноцінними членами Російської Федерації. Такі дані свіжого опитування всеросійського центру вивчення громадської думки.

    24 відсотки вважають, що нинішні окуповані частини Донеччини і Луганщини повинні бути незалежними. Тим не менше, частина жителів нині непідконтрольних Україні територій продовжують сподіватися на те, що визнання «документів» від угруповань «ЛДНР» Росією щось означає.

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    Джерело: Радіо Свобода

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    Росія Донбас ДНР ЛНР ОРДЛО
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