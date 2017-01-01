Чи потрібні Росії жителі окупованого Донбасу з «паспортами» ДНР і ЛНР

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Паспорт ДНР, який отримав Йосип Кобзон

Частина жителів ОРДЛО продовжують сподіватися на те, що визнання «документів» від угруповань «Л/ДНР» Росією щось означає

Лише 18% росіян готові визнати окуповані частини Донеччини і Луганщини, на яких діють за підтримки Росії угруповання «ДНР» і «ЛНР», повноцінними членами Російської Федерації. Такі дані свіжого опитування всеросійського центру вивчення громадської думки.

24 відсотки вважають, що нинішні окуповані частини Донеччини і Луганщини повинні бути незалежними. Тим не менше, частина жителів нині непідконтрольних Україні територій продовжують сподіватися на те, що визнання «документів» від угруповань «ЛДНР» Росією щось означає.

Джерело: Радіо Свобода