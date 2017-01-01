Чи вистачить українцям коштів у 2017 році на «Київський торт»?

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«Київський торт» у 2016 році подорожчав на 78%. Тепер він коштує в середньому 224 гривні

А тепер візьмімо 250 грамів картоплі, 150 грамів курятини, склянку молока та 1 банан. Цієї порції, як вважають в уряді, має вистачити українцю на цілий день. Це – близько 40 гривень, або невеликий шматочок торта.

Чи будуть українці їсти торти у 2017 році? І як у цьому плані минув для українців рік попередній?

Джерело: Радіо Свобода