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    Чи вистачить українцям коштів у 2017 році на «Київський торт»?

    • Вчора, 23:28
    • Розсилка

    «Київський торт» у 2016 році подорожчав на 78%. Тепер він коштує в середньому 224 гривні

    А тепер візьмімо 250 грамів картоплі, 150 грамів курятини, склянку молока та 1 банан. Цієї порції, як вважають в уряді, має вистачити українцю на цілий день. Це – близько 40 гривень, або невеликий шматочок торта.

    Чи будуть українці їсти торти у 2017 році? І як у цьому плані минув для українців рік попередній?

    Джерело: Радіо Свобода

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