Чи вплинуть санкції проти російських банків на українців?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У банках із російським держкапіталом зосереджено майже 150 мільярдів кредитного профілю. Банки нікуди не зникнуть, а продовжать працювати у законодавчому полі України

НБУ запропонував заборонити банкам із російським держкапіталом виводити кошти за межі України. Зокрема, санкції стосуватимуться Сбербанку, Промінвестбанку, ВТБ, БМ банку і ПАТ «ВіЕс банк». У цих фінустановах українці зберігають 36 мільярдів гривень, проте звичайні клієнти впливу санкцій не відчують.

У НБУ повідомили, що претензій до показників фінансових установ не мають і санкції не пов'язані з визнанням документів фейкових республік Донбасу. Причина інша – посилення негативних тенденцій у відносинах між Україною та Росією, нагнітання ситуації та збереження ліквідності.

У банках із російським держкапіталом зосереджено майже 150 мільярдів кредитного профілю. Банки нікуди не зникнуть, а продовжать працювати у законодавчому полі України.

На курс долара в Україні санкції теж не вплинуть.

Нагадаємо, Сбербанк відсьогодні ввів нові обмеження для українців.

Вчора НБУ запропонував ввести санкції щодо російських банків.

Раніше повідомлялося, що за результатами засідання Ради нацбезпеки Нацбанку та СБУ дали добу на розробку санкцій проти російських банків.

Нагадаємо, Сбербанк Росії заявляв, що почав обслуговувати у своїх відділеннях клієнтів, які надають «паспорти» самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков вважає, що Сбербанк Росії повинен припинити роботу в Україні, і закликав НБУ ввести санкції проти банку.

Національний банк заявляв, що ініціюватиме перед Радою нацбезпеки і оборони питання щодо застосування санкцій до дочірнього банку Сбербанку Росії в Україні – ПАТ «Сбербанк». Це питання було розглянуто на засіданні уряду.

Цивільний корпус «Азов» повідомив, що невідомі патріоти по всій країні заблокували роботу десятків банкоматів російських банків.

13 березня у Києві активісти «Національного корпусу» замурували вхід до головного офісу Сбербанку.

Джерело: 24 канал