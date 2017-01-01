Чим Барак Обама запам’ятався українцям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Барак Обама

Журналісти опитали українців у Чернівцях та Слов’янську з метою дізнатися, чим їм запам’яталося президентство у США Барака Обами

Нагадаємо, напередодні Обама звернувся до США.

Виголосити свою останню промову в статусі президента Барак Обама вирішив не просто з Білого дому, як робило багато його попередників, а з одного з найбільших у США конгрес-центрів у Чикаго, де він і його команда святкували успіх на виборах у листопаді 2008 року.

Джерело: Радіо Свобода