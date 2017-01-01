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    Чим Барак Обама запам’ятався українцям

    • Сьогодні, 17:10
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    Барак Обама
    Барак Обама

    Журналісти опитали українців у Чернівцях та Слов’янську з метою дізнатися, чим їм запам’яталося президентство у США Барака Обами

    Нагадаємо, напередодні Обама звернувся до США.

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    Виголосити свою останню промову в статусі президента Барак Обама вирішив не просто з Білого дому, як робило багато його попередників, а з одного з найбільших у США конгрес-центрів у Чикаго, де він і його команда святкували успіх на виборах у листопаді 2008 року.

    Джерело: Радіо Свобода

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