Чому українські суди поблажливі до сепаратистів?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Єфремов

Справу Олександра Єфремова розглядатимуть на Луганщині, у Старобільську. Таке рішення цього тижня ухвалив Луганський апеляційний суд

Адвокати колишнього народного депутата наполягають на перенесенні слухань до Києва. Єфремова звинувачують у державній зраді, співпраці з бойовиками... Однак, незалежно від географії, українська Феміда часто буває прихильною до підозрюваних у злочинах проти держави.

Буквально наприкінці року Харківський суд відпустив екс-начальника Краматорської міліції Олександра Ковтуна. Це він намагався роззброїти українських військових на початку війни, коли їх заблокували нібито мирні жителі. Кому ще вдалося уникнути вироку та чому така гуманна Феміда?

Джерело: Радіо Свобода