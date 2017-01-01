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    Чому в окупованому Криму обвалюються дороги

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    Чому в окупованому Криму обвалюються дороги
    Чому в окупованому Криму обвалюються дороги
    Чому в окупованому Криму обвалюються дороги
    Чому в окупованому Криму обвалюються дороги
    Чому в окупованому Криму обвалюються дороги
    Чому в окупованому Криму обвалюються дороги
    Чому в окупованому Криму обвалюються дороги
    Чому в окупованому Криму обвалюються дороги
    Чому в окупованому Криму обвалюються дороги
    Чому в окупованому Криму обвалюються дороги
    Чому в окупованому Криму обвалюються дороги
    • Сьогодні, 10:20
    • Розсилка

    На трасі Сімферополь – Севастополь обвалився шматок дороги

    Через течії підводних вод утворився масштабний зсув, який заблокував роботу траси.

    Кримчани, які живуть біля неї, вважають, що обвал стався через вантажівки. Вони не вірять, що дорогу відремонтують раніше ніж через два роки. А поки ремонтні роботи не почалися, вантажівки продовжують пересуватися сусідніми ділянками траси.

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    Нагадаємо, російські чиновники обіцяють екстрено вирішити питання з обвалом на трасі Сімферополь – Севастополь до 29 квітня, але тріщини вже розходяться до навколишніх населених пунктів.

    Джерело: Радіо Свобода

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    Крим дороги Севастополь вантажівки Сімферополь
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