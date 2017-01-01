Чому вибори у Франції є такими важливими для всього ЄС
- Сьогодні, 16:10
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Поки що найгіршого для об’єднаної Європи сценарію розвитку президентських виборів у Франції вдалося уникнути
Переможцем першого туру став проєвропейський Еммануель Макрон.
Чому ці вибори такі важливі для ЄС?
Нагадаємо, після виборів у Парижі почалися сутички з поліцією. У першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.
Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.
ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.
Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.
Два соцопитування, які було проведено у неділю одразу після оприлюднення даних екзит-полів, пророкують Макрону 62–64% підтримки у другому турі виборів.
Джерело: Deutsche Welle