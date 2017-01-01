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    Чому вибори у Франції є такими важливими для всього ЄС

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    Екс-міністр економіки&nbsp;Еммануель Макрон та лідер партії &laquo;Національний фронт&raquo;&nbsp;Марін Ле Пен
    Екс-міністр економіки Еммануель Макрон та лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен

    Поки що найгіршого для об’єднаної Європи сценарію розвитку президентських виборів у Франції вдалося уникнути

    Переможцем першого туру став проєвропейський Еммануель Макрон.

    Чому ці вибори такі важливі для ЄС?

    Нагадаємо, після виборів у Парижі почалися сутички з поліцією. У першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

    Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

    ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.

    Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.

    Два соцопитування, які було проведено у неділю одразу після оприлюднення даних екзит-полів, пророкують Макрону 62–64% підтримки у другому турі виборів.

    Джерело: Deutsche Welle

    ЄС вибори Франція Володимир Фесенко Марін Ле Пен Еммануель Макрон
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