Чому зупинили рішення про введення абонплати за газ

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тимчасово зупинить рішення про введення абонплати за газ

Бо люди та навіть чиновники не розуміють, як її нараховуватимуть.

Наприклад, на Тернопільщині взагалі склалась унікальна ситуація – вартість абонплати в місті одна з найменших в Україні, а в області – одна з найбільших.



Нововедення запровадили з 1 квітня. Та в місцевому облгазі цифри не коментують. Кажуть, методики розрахунку від Національної комісії з енергетики та комунальних послуг не отримали.

Але голова комісії Дмитро Вовк запевняє, що нововведення – на користь споживачам. Тариф стане прозорим, бо українську схему газу розділили, як в Європі – газ окремо, його доставка – окремо.