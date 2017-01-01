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    Чому зупинили рішення про введення абонплати за газ

    • Вчора, 23:06
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    Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, тимчасово зупинить рішення про введення абонплати за газ

    Бо люди та навіть чиновники не розуміють, як її нараховуватимуть.

    Наприклад, на Тернопільщині взагалі склалась унікальна ситуація – вартість абонплати в місті одна з найменших в Україні, а в області – одна з найбільших.

    Нововедення запровадили з 1 квітня. Та в місцевому облгазі цифри не коментують. Кажуть, методики розрахунку від Національної комісії з енергетики та комунальних послуг не отримали.

    Але голова комісії Дмитро Вовк запевняє, що нововведення – на користь споживачам. Тариф стане прозорим, бо українську схему газу розділили, як в Європі – газ окремо, його доставка – окремо.

    Джерело: 24 канал

    газ Дмитро Вовк
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