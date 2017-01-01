Дефіцит прикордонників. Українців кличуть на охорону кордону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Державній прикордонній службі оголосили про набір нових працівників. Заявки від чоловіків та жінок віком від 18-ти до 45-ти років прийматимуть рівно місяць на сайті відомства.

Працюватимуть добровольці на українсько-польському кордоні на пункті пропуску «Краківець». У загін планують набрати 254 людини.

Серед обов’язкових вимог – відсутність судимостей, щонайменше середня освіта та знання англійської мови. Претендентів перевірять на поліграфі, а найкращих допустять до тестування.

Подаватися на посади зможуть і теперішні військові.

Що обіцяють новим прикордонникам:

гідний рівень грошового забезпечення близько 9 тисяч гривень

соціальне забезпечення згідно з діючим законодавством

гарантований соціальний захист для військовослужбовців та членів їх сімей

якісне медичне обслуговування

професійну підготовку за міжнародними стандартами

престижну стабільну роботу

перспективу кар’єрного зростання

нову уніформу

Джерело: 24 канал