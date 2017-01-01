Дефіцит прикордонників. Українців кличуть на охорону кордону
- Сьогодні, 07:53
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Розсилка
У Державній прикордонній службі оголосили про набір нових працівників. Заявки від чоловіків та жінок віком від 18-ти до 45-ти років прийматимуть рівно місяць на сайті відомства.
Працюватимуть добровольці на українсько-польському кордоні на пункті пропуску «Краківець». У загін планують набрати 254 людини.
Серед обов’язкових вимог – відсутність судимостей, щонайменше середня освіта та знання англійської мови. Претендентів перевірять на поліграфі, а найкращих допустять до тестування.
Подаватися на посади зможуть і теперішні військові.
Що обіцяють новим прикордонникам:
- гідний рівень грошового забезпечення близько 9 тисяч гривень
- соціальне забезпечення згідно з діючим законодавством
- гарантований соціальний захист для військовослужбовців та членів їх сімей
- якісне медичне обслуговування
- професійну підготовку за міжнародними стандартами
- престижну стабільну роботу
- перспективу кар’єрного зростання
- нову уніформу
Джерело: 24 канал