  1. Головна
  2. Відео
    Відео

    Дефіцит прикордонників. Українців кличуть на охорону кордону

    • Сьогодні, 07:53
    • Розсилка

    У Державній прикордонній службі оголосили про набір нових працівників. Заявки від чоловіків та жінок віком від 18-ти до 45-ти років прийматимуть рівно місяць на сайті відомства.

    Працюватимуть добровольці на українсько-польському кордоні на пункті пропуску «Краківець». У загін планують набрати 254 людини.

    Серед обов’язкових вимог – відсутність судимостей, щонайменше середня освіта та знання англійської мови. Претендентів перевірять на поліграфі, а найкращих допустять до тестування.

    Подаватися на посади зможуть і теперішні військові.

    Що обіцяють новим прикордонникам:

    • гідний рівень грошового забезпечення близько 9 тисяч гривень
    • соціальне забезпечення згідно з діючим законодавством
    • гарантований соціальний захист для військовослужбовців та членів їх сімей
    • якісне медичне обслуговування
    • професійну підготовку за міжнародними стандартами
    • престижну стабільну роботу
    • перспективу кар’єрного зростання
    • нову уніформу

    Джерело: 24 канал

    Читайте також
    прикордонники Держприкордонслужба військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ