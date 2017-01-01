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    Депутат-комуніст, який підтримує бойовиків, продовжує отримувати пенсію від України

    • Сьогодні, 17:18
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    Анатолій Хмельовий
    Фото: Depo.ua
    Анатолій Хмельовий

    Колишній депутат Верховної Ради комуніст Анатолій Хмельовий, який підтримує сепаратистів і був одним з натхненників псевдореферендуму на Донбасі вільно живе за щедрі соцвиплати від держави.

    Як сталося, що зрадники досі наживаються за рахунок українського бюджету.

    Анатолій Хмельовий нещодавно став організатором концерту в окупованому місті Макіївка, що на Донеччині.

    Активісти сепаратистської організації «Славянское братство» зібралися з нагоди початку військового конфлікту на Донбасі.

    Та в об’єктиви камер комуніст не потрапив.

    Мабуть, він і залишився би непоміченим.

    Якби не стаття в російській газеті «Московский комсомолец».

    Журналіст розповідає про нелегку долю сепаратистів-вигнанців, які залишили Слов’янськ, коли його звільнила українська армія.

    І жилося б їм ще важче, якби не добродій Хмельовий, який підгодовує бойовиків за українські кошти.

    Анатолій Хмельовий дійсно був народним депутатом Верховної Ради 3-го скликання.

    До парламенту пройшов у складі Комуністичної партії.

    А з початком війни на Донбасі став на бік бойовиків. 

    Джерело: 24 канал

    пенсіонери соцвиплати війна сепаратизм
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