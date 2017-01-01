Депутат-комуніст, який підтримує бойовиків, продовжує отримувати пенсію від України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Depo.ua Анатолій Хмельовий

Колишній депутат Верховної Ради комуніст Анатолій Хмельовий, який підтримує сепаратистів і був одним з натхненників псевдореферендуму на Донбасі вільно живе за щедрі соцвиплати від держави.

Як сталося, що зрадники досі наживаються за рахунок українського бюджету.

Анатолій Хмельовий нещодавно став організатором концерту в окупованому місті Макіївка, що на Донеччині.

Активісти сепаратистської організації «Славянское братство» зібралися з нагоди початку військового конфлікту на Донбасі.

Та в об’єктиви камер комуніст не потрапив.

Мабуть, він і залишився би непоміченим.

Якби не стаття в російській газеті «Московский комсомолец».

Журналіст розповідає про нелегку долю сепаратистів-вигнанців, які залишили Слов’янськ, коли його звільнила українська армія.

І жилося б їм ще важче, якби не добродій Хмельовий, який підгодовує бойовиків за українські кошти.

Анатолій Хмельовий дійсно був народним депутатом Верховної Ради 3-го скликання.

До парламенту пройшов у складі Комуністичної партії.

А з початком війни на Донбасі став на бік бойовиків.

Джерело: 24 канал