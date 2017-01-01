Депутати взялися переписувати правила дорожнього руху: корупційні складові нововведень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДАІ повертається?

Сотні загиблих і тисячі постраждалих щорічно на дорогах. Зведення поліції жахають.

Ми звинувачуємо глибокі ями, старі знаки і стерту розмітку. Але все-таки головна причина трагедій - людина за кермом.

Контролю практично немає, а вседозволеність, як відомо, породжує безкарність. Навести порядок на дорогах готові як правоохоронці, так і депутати.

Вже готові кілька законопроектів, покликаних втихомирити гонщиків і п'яниць за кермом. Але по суті в цих документах пропонується повернути старі схеми вимагання: перевірку документів, техогляд і медичні довідки.