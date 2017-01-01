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    Депутати взялися переписувати правила дорожнього руху: корупційні складові нововведень

    • Сьогодні, 23:02
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    ДАІ повертається?

    Сотні загиблих і тисячі постраждалих щорічно на дорогах. Зведення поліції жахають.

    Ми звинувачуємо глибокі ями, старі знаки і стерту розмітку. Але все-таки головна причина трагедій - людина за кермом.

    Контролю практично немає, а вседозволеність, як відомо, породжує безкарність. Навести порядок на дорогах готові як правоохоронці, так і депутати.

    Вже готові кілька законопроектів, покликаних втихомирити гонщиків і п'яниць за кермом. Але по суті в цих документах пропонується повернути старі схеми вимагання: перевірку документів, техогляд і медичні довідки.

    Джерело: Канал Україна
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