Діти героїв Небесної сотні звернулися до загиблих батьків



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Небесна сотня

Діти Небесної сотні: слова тих, чиї батьки загинули на Майдані

Три роки після розстрілів на Майдані. Чергова дата, яка змушує всіх нас вкотре проводити ревізію: чого домоглися? Чи такою, як є зараз, хотіли бачити Україну ті, хто безстрашно помирав за неї у лютому 2014-го?

Сьогодні ми вирішили дати слово тим, заради кого герої Небесної сотні йшли під кулі – їхнім дітям. Чим живуть? У що вірять? Що вони хотіли б сказати своїм татам, які не повернулися з Майдану.