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    Діти героїв Небесної сотні звернулися до загиблих батьків

    • Сьогодні, 14:25
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    Небесна сотня
    Небесна сотня

    Діти Небесної сотні: слова тих, чиї батьки загинули на Майдані

    Три роки після розстрілів на Майдані. Чергова дата, яка змушує всіх нас вкотре проводити ревізію: чого домоглися? Чи такою, як є зараз, хотіли бачити Україну ті, хто безстрашно помирав за неї у лютому 2014-го?

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    Сьогодні ми вирішили дати слово тим, заради кого герої Небесної сотні йшли під кулі – їхнім дітям. Чим живуть? У що вірять? Що вони хотіли б сказати своїм татам, які не повернулися з Майдану.

    Джерело: ТСН
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