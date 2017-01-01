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    Дівчинка з Донбасу у прямому ефірі, пояснила відмінність українських дітей від російських

    • Сьогодні, 00:01
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    На одному з російських телеканалів юну переселенку з Макіївки ведучий запитав про те, чим відрізняються діти, що живуть в Україні, від російських дітей.

    Дитина з Макіївки в ефірі росТВ пояснила, що головною відмінністю українських дітей від російських є доброта.

    «У Макіївці люди добріші. А тут навіть якщо на день Святого Валентина подаруєш комусь валентинку - тебе засміють, навіть кращі друзі. А в Україні приносили, обмінювалися, ніхто навіть ні гу-гу», - пояснила дівчинка.

    Також, ведучий росТВ кілька разів ставив дитині питання, кажучи «на Україні», а вона кожен раз поправляла «в Україні».

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