Докази для Гааги: найсучасніша зброя Росії у війні проти України на Донбасі

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Знищена на Донбасі новітня російська БПМ-97 «Постріл»

Бойовики на Донбасі «воюють радянською зброєю, яка зберігалася в донбаських шахтах» – тепер це офіційна позиція Москви в Гаазькому суді

Процес за позовом України проти Росії стартував минулого тижня в Гаазі. Те, що Росія стверджувала, ніби бойовики озброєні радянською зброєю, – не новина.

Однак ніхто не знав, що її «дістали» з донбаських шахт. Хоча, можливо, малися на увазі підземні склади стрілецької зброї в селі Парасковіївка біля Бахмута. Такі дійсно є. Однак, у 2014 році бойовикам так і не вдалося їх захопити.

Чим насправді російсько-сепаратистські сили воюють на Донбасі проти України?

Джерело: Радіо Свобода