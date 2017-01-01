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    Докази для Гааги: найсучасніша зброя Росії у війні проти України на Донбасі

    • Сьогодні, 18:11
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    <span>Знищена на Донбасі новітня російська БПМ-97 &laquo;Постріл&raquo;</span>
    Знищена на Донбасі новітня російська БПМ-97 «Постріл»

    Бойовики на Донбасі «воюють радянською зброєю, яка зберігалася в донбаських шахтах» – тепер це офіційна позиція Москви в Гаазькому суді

    Процес за позовом України проти Росії стартував минулого тижня в Гаазі. Те, що Росія стверджувала, ніби бойовики озброєні радянською зброєю, – не новина.

    Однак ніхто не знав, що її «дістали» з донбаських шахт. Хоча, можливо, малися на увазі підземні склади стрілецької зброї в селі Парасковіївка біля Бахмута. Такі дійсно є. Однак, у 2014 році бойовикам так і не вдалося їх захопити.

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    Джерело: Радіо Свобода

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