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    Дорогий алкоголь та стипендії для обраних: що чекає на українців у 2017 році

    • 3 Сiчня, 13:07
    • Розсилка

    У новорічну ніч набрало чинності багато нових законів, які змінять життя українців

    Так, усі українці, які працюють на повну ставку, з 1 січня отримуватимуть не менше 3200 гривень. Мінімалка зросла удвічі. Найбільшу вигоду отримає той, чиї доходи залежать від тарифних розрядів. Мінімальний розряд теж зріс. Тож і зарплати, наприклад, у освітян, будуть вищими.

    У вищих зарплат є і зворотний бік медалі. Заробляєш більше – у казну теж платиш більше. Такий подарунок під ялинку отримали, зокрема, фізичні особи-підприємці другої групи. Саме їхні податки залежать від розміру мінімалки.

    Джерело: 24 канал

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