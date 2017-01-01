Дорогий алкоголь та стипендії для обраних: що чекає на українців у 2017 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У новорічну ніч набрало чинності багато нових законів, які змінять життя українців

Так, усі українці, які працюють на повну ставку, з 1 січня отримуватимуть не менше 3200 гривень. Мінімалка зросла удвічі. Найбільшу вигоду отримає той, чиї доходи залежать від тарифних розрядів. Мінімальний розряд теж зріс. Тож і зарплати, наприклад, у освітян, будуть вищими.

У вищих зарплат є і зворотний бік медалі. Заробляєш більше – у казну теж платиш більше. Такий подарунок під ялинку отримали, зокрема, фізичні особи-підприємці другої групи. Саме їхні податки залежать від розміру мінімалки.

Джерело: 24 канал