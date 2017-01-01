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    Доза правди від Макрона. Спіч який паралізував Путіна

    • Сьогодні, 10:44
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    <span>Макрон приймає Путіна в Парижі / REUTERS</span>
    Макрон приймає Путіна в Парижі / REUTERS

    Russia Today і Sputnik поширювали неправдиву інформацію і наклеп, заявив Макрон

    Президент Франції Еммануель Макрон назвав телеканал Russia Today та інформаційне агентство Sputnik «органами брехливої пропаганди».

    Про це він заявив під час виступу на спільній прес-конференції з президентом Росії Володимиром Путіним.

    Макрон висловився щодо роботи Russia Today і Sputnik, відповідаючи на запитання кореспондента RT France (французької служби Russia Today), яка повідомила, що у російських журналістів були «певні складнощі» з отриманням доступу до передвиборного штабу Макрона під час виборчої кампанії у Франції.

    «Якщо хтось поширює наклеп, то це вже не журналісти. Russia Today і Sputnik поширювали неправдиву інформацію і наклеп», – заявив Макрон.

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    Він зазначив, що співробітники цих ЗМІ «поводилися як органи впливу», а не як журналісти.

    Макрон запевнив, що збирається «мати зразкові відносини з журналістами, якщо вони журналісти».

    Варто зазначити, що Володимир Путін жодним чином не намагався заперечити вищенаведеним словам Еммануеля Макрона.

    Як повідомляв «Главком», Макрон стримано привітав Путіна під час зустрічі в Парижі. Під час перемовин президент Франції закликав якомога швидше провести переговори у «нормандському форматі».

    Також він заявив, що у разі ескалації конфлікту на сході України санкції проти Росії треба посилити, визнавши, що їх із Путіним розділяють розбіжності.

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    Росія ЗМІ пропаганда Путін Франція Еммануель Макрон
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