Дрон-перехоплювач буде полювати на безпілотники-порушники



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Пристрій проходить випробування в каліфорнійському селищі Сан-Леандро. Тут знаходиться штаб-квартира компанії, яка і створила цей апарат.

Для чого він потрібен - зрозуміло вже з назви. Дрон «навчений» виявляти потенційно небезпечні безпілотники і захоплювати їх в полон, не пошкоджуючи.

Для цього апарат оснастили системою комп'ютерного зору. Вона дозволяє виявити дрон-порушник, відрізнити його від інших предметів, а потім прицілитися. Після цього перехоплювач вистрілює мережею, і порушник виявляється в пастці. Залишається тільки доставити його на землю.

Джерело: NTDRussian