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    Дрон-перехоплювач буде полювати на безпілотники-порушники

    • Сьогодні, 07:08
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    Пристрій проходить випробування в каліфорнійському селищі Сан-Леандро. Тут знаходиться штаб-квартира компанії, яка і створила цей апарат.

    Для чого він потрібен - зрозуміло вже з назви. Дрон «навчений» виявляти потенційно небезпечні безпілотники і захоплювати їх в полон, не пошкоджуючи.

    Для цього апарат оснастили системою комп'ютерного зору. Вона дозволяє виявити дрон-порушник, відрізнити його від інших предметів, а потім прицілитися. Після цього перехоплювач вистрілює мережею, і порушник виявляється в пастці. Залишається тільки доставити його на землю.

    Джерело: NTDRussian

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