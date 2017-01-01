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    Другий за тиждень вибух у Сумах. Постраждало троє осіб

    • Сьогодні, 15:09
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    Господар житла перебуває у реанімації, ще двох людей з сусідньої квартири госпіталізовано

    Сьогодні, 9 січня, внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Сумах постраждало троє людей. Про це повідомила керівник відділу комунікації головного управління Нацполіції у Сумській області Ельвіра Біганова на своїй сторінці у Facebook.

    «Подія сталася вранці у Сумах, у квартирі на першому поверсі в будинку 52 по проспекту Махайла Лушпи. За попередніми даними, у квартирі стався виток природного газу», – йдеться в повідомленні.

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    Зазначається, що внаслідок вибуху постраждало троє осіб. Господар житла перебуває у реанімації, ще двох людей з сусідньої квартири госпіталізовано.

    Наразі на місці пригоди працюють слідчо-оперативні групи Сумського міського відділу поліції, Головного управління Національної поліції області та рятувальники. З‘ясовуються обставини та причини вибуху.

    Нагадаємо, 3 січня 2016 року, у Сумах пролунав вибух у десятиповерхівці.

    Джерело: 5 канал

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