Другий за тиждень вибух у Сумах. Постраждало троє осіб

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Господар житла перебуває у реанімації, ще двох людей з сусідньої квартири госпіталізовано

Сьогодні, 9 січня, внаслідок вибуху в багатоповерхівці у Сумах постраждало троє людей. Про це повідомила керівник відділу комунікації головного управління Нацполіції у Сумській області Ельвіра Біганова на своїй сторінці у Facebook.

«Подія сталася вранці у Сумах, у квартирі на першому поверсі в будинку 52 по проспекту Махайла Лушпи. За попередніми даними, у квартирі стався виток природного газу», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок вибуху постраждало троє осіб. Господар житла перебуває у реанімації, ще двох людей з сусідньої квартири госпіталізовано.

Наразі на місці пригоди працюють слідчо-оперативні групи Сумського міського відділу поліції, Головного управління Національної поліції області та рятувальники. З‘ясовуються обставини та причини вибуху.

Нагадаємо, 3 січня 2016 року, у Сумах пролунав вибух у десятиповерхівці.

Джерело: 5 канал