Думки українських дітей про війну на Донбасі: результати опитування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики на Донбасі

Світ очима дітей: що турбує маленьких українців, що вони думають про війну в Україні, про що мріють і чого бояться.

У День захисту дітей юні респонденти поділились своїми думками та відповіли на дорослі запитання.

Найважливішим у житті діти вважають гру на майданчику, любов, гроші, родину. При цьому вони бояться страшних мультиків, темряви, війни.

Слово «війна» у дітей викликає різні емоції. Зокрема, 14-річний Влад зазначає, що війна – це розруха, втрати.

«Мені не байдуже. Я дуже переживаю за це і хочу, щоб Україна виграла в цій війні. Щоб завжди був мир, не було жертв», – розповіла 10-річна Христина.

Більше про дитячі мрії та думки – дивіться у сюжеті.

Джерело: 24 канал