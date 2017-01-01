Думки українських дітей про війну на Донбасі: результати опитування
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Бойовики на Донбасі
Світ очима дітей: що турбує маленьких українців, що вони думають про війну в Україні, про що мріють і чого бояться.
У День захисту дітей юні респонденти поділились своїми думками та відповіли на дорослі запитання.
Найважливішим у житті діти вважають гру на майданчику, любов, гроші, родину. При цьому вони бояться страшних мультиків, темряви, війни.
Слово «війна» у дітей викликає різні емоції. Зокрема, 14-річний Влад зазначає, що війна – це розруха, втрати.
«Мені не байдуже. Я дуже переживаю за це і хочу, щоб Україна виграла в цій війні. Щоб завжди був мир, не було жертв», – розповіла 10-річна Христина.
Більше про дитячі мрії та думки – дивіться у сюжеті.
Джерело: 24 канал