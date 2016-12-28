Дві прикарпатські сім’ї роками конфліктують через сходи між своїми квартирами
- Вчора, 07:35
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Новорічно-різдвяні свята, з початком яких всі чекають торжества мрій та надій на краще життя, виявляється, не до всіх щедрі.
На одних столах пишно, на інших — бідно, хтось хизується дорогим вбранням, дехто мерзне у підвалах, в ницих одежинах, а в багатьох — важкий тягар комунальних платежів.
Невеселими, напевно, будуть святковості у середньостатистичної української сім’ї Маланюків із Болехова.
Недавно приходили судові виконавці з вимогою демонтувати сходи, якими мешканці квартири №6, по вулиці Січових Стрільців, 11, потрапляють до свого помешкання.
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Джерело: versii.if.ua