Дві прикарпатські сім’ї роками конфліктують через сходи між своїми квартирами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новорічно-різдвяні свята, з початком яких всі чекають торжества мрій та надій на краще життя, виявляється, не до всіх щедрі.

На одних столах пишно, на інших — бідно, хтось хизується дорогим вбранням, дехто мерзне у підвалах, в ницих одежинах, а в багатьох — важкий тягар комунальних платежів.

Невеселими, напевно, будуть святковості у середньостатистичної української сім’ї Маланюків із Болехова.

Недавно приходили судові виконавці з вимогою демонтувати сходи, якими мешканці квартири №6, по вулиці Січових Стрільців, 11, потрапляють до свого помешкання.

Про іронію долі і нездоровий глузд прикарпатського містечка:





Джерело: versii.if.ua