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    Дві прикарпатські сім’ї роками конфліктують через сходи між своїми квартирами

    • Вчора, 07:35
    • Розсилка

    Новорічно-різдвяні свята, з початком яких всі чекають торжества мрій та надій на краще життя, виявляється, не до всіх щедрі.

    На одних столах пишно, на інших — бідно, хтось хизується дорогим вбранням, дехто мерзне у підвалах, в ницих одежинах, а в багатьох — важкий тягар комунальних платежів.

    Невеселими, напевно, будуть святковості у середньостатистичної української сім’ї Маланюків із Болехова.

    Недавно приходили судові виконавці з вимогою демонтувати сходи, якими мешканці квартири №6, по вулиці Січових Стрільців, 11, потрапляють до свого помешкання.

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    Джерело: versii.if.ua

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