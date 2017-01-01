Експерти зробили невтішний прогноз щодо цін на бензин

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За оцінками експертів, попри стабілізацію гривні, ціни на бензин продовжать зростати, а ринок скоротиться на 40%.

До того ж, вже за кілька місяців вартість популярного пального А-95 перетне психологічну межу і сягне 30 гривень за літр. На підняття цін вплине підвищення акцизу, подорожчання нафти на світових ринках та валютні коливання в Україні.

«На сьогоднішній день ціна має дуже велику валютну складову. Контрактова ціна визначаєтсья за курсом Національного банку, валютні платежі сплачуються з перерахунку курсу національного банку. Однак ми повинні розуміти, що якщо гривня втрачає одну гривню до вартості долара, це автоматично означає підстави для збільшення ціни на бензин мінімум на 75 копійок», – розповів експерт паливного ринку Леонід Косянчук.

Через підвищення акцизу, зростуть ціни і на дизельне пальне.



«Підвищення акцизів, перше, яке відбулось з першого січня, друге, яке відбудеться з першого квітня – воно насправді вирівняє навіть. За моїми переконаннями, ми матимемо європейську ситуацію, коли дизельне пальне буде в ту саму ціну, що й 95-й бензин, або навіть перевищувати його», – вважає Косянчук.

Більш оптимістична ситуація на ринку скрапленого газу. Він, за розрахунками експертів, і надалі дешевшатиме.

«Протягом місяця ціни на скраплений газ знизились більш ніж 10%. Це пов'язано з тим, що з'явилась можливість у компаній закуповувати окремо пропан і окремо бутан. Скраплений нафтовий газ продовжить дешевшати, хоча і не так швидко, як декілька тижнів тому», – розповів директор спеціальних проектів НТЦ «Психея» Геннадій Рябцев.

Попри дорогий бензин, попит на нього буде лише зростати через пожвавлення економіки, запевняють експерти. Протягом року обсяги продажу пального можуть зрости майже на 15%.



