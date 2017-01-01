Фійон звинуватив Ле Пен у жорстокості та попросив проголосувати за Макрона
- Сьогодні, 11:38
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Підтримати Макрона у другому турі закликали троє кандидатів: Франсуа Фійон, Бенуа Амон і Жан Люк Меланшон
В своїй промові Фійон звинуватив Марін Ле пен в жорстокості й попросив своїх виборців віддати голос за проєвропейського Макрона.
А от лідерка національного фронту Марін Ле Пен вже відсвяткувала свій вихід у другий тур. І виступила перед натовпом прихильників.
«Головна ціна питання на цих виборах – це глобалізація, яка загрожує нашій цивілізації. Прийшов час звільнити французький народ від нахабних еліт, які хочуть диктувати свою поведінку», – заявила вона.
Як повідомляв «Главком», у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.
Загалом на виборах проголосувало 76,21% французів, проти всіх - 1,78%, зіпсованих 0,8%.