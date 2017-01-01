Флешмоб з 22 відтисканнями. Як українці підтримують бійців з посттравматичним синдромом

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#22pushupchallenge

#22pushupchallenge став популярним в Україні. Сучасну назву флешмоб отримав після оприлюднення звіту департаменту у справах ветеранів в США в липні 2016 про самогубства серед ветеранів США за 2014 рік

З'ясувалося, що близько 22 ветеранів щодня накладають на себе руки. Пізніше цю цифру уточнили і знизили до 20 (7403 ветерана армії США покінчили життя самогубством в 2014 році). Флешмоб набув популярності і в Україні.

На початку 2017 року у флешмобі взяли участь начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, генерали Нацгвардії України, поліцейські, курсанти та журналісти. В Україні майже 300 тисяч учасників війни на Донбасі (за даними Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО).

Джерело: Радіо Свобода