Гелетей в одній футболці з підлеглими на морозі віджимався
- Сьогодні, 14:00
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Сьогодні особовий склад Управління державної охорони України приєднався до всесвітнього флешмобу 22 Pushup Challenge.
Співробітники Управління державної охорони України на чолі з начальником Валерієм Гелетеєм виконали 22 віджимання і передали естафету закордонним колегам − Спеціальній службі державної охорони Грузії та її керівнику генерал-майору Анзору Чубінідзе.
Про це повідомляє прес-служба відомства.
Таким чином військовослужбовці висловили свою підтримку акції та звертають увагу суспільства на проблему ветеранів з посттравматичним синдромом і боротьбу з суїцидом серед військових.