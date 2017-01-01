Гелетей в одній футболці з підлеглими на морозі віджимався

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Сьогодні особовий склад Управління державної охорони України приєднався до всесвітнього флешмобу 22 Pushup Challenge.

Співробітники Управління державної охорони України на чолі з начальником Валерієм Гелетеєм виконали 22 віджимання і передали естафету закордонним колегам − Спеціальній службі державної охорони Грузії та її керівнику генерал-майору Анзору Чубінідзе.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Таким чином військовослужбовці висловили свою підтримку акції та звертають увагу суспільства на проблему ветеранів з посттравматичним синдромом і боротьбу з суїцидом серед військових.