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    Гелетей в одній футболці з підлеглими на морозі віджимався

    • Сьогодні, 14:00
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    Сьогодні особовий склад Управління державної охорони України приєднався до всесвітнього флешмобу 22 Pushup Challenge.

    Співробітники Управління державної охорони України на чолі з начальником Валерієм Гелетеєм виконали 22 віджимання і передали естафету закордонним колегам − Спеціальній службі державної охорони Грузії та її керівнику генерал-майору Анзору Чубінідзе.

    Про це повідомляє прес-служба відомства.

    Таким чином військовослужбовці висловили свою підтримку акції та звертають увагу суспільства на проблему ветеранів з посттравматичним синдромом і боротьбу з суїцидом серед військових.

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