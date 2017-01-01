Гімн ОУН можуть зробити офіційним маршем українських військових
- Сьогодні, 18:44
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Музиканти гурту «ВВ» обробили та записали сучасний варіант пісні ОУН. Тепер вони пропонують Збройним силам України зробити її офіційним маршем військових
Попередню презентацію провели на території Києво-Могилянської академії. Пісню «Зродились ми великої години» для військового маршу вибрали не випадково: з нею у бій ходили українські націоналісти ХХ століття. Соліст гурту «ВВ» з музикантами працювали над аранжуванням пісні впродовж року.
У Генштабі не проти зробити гімн ОУН офіційним маршем українських військових.
«Її цінність (пісні) полягає в тому, що у неї дуже глибокий зміст. Перша стрічка «зродились ми великої години» вартує уваги. Ми бачимо 2013 рік, коли знов українське військо почало відроджуватися», – зазначив в. о. начальника культорологічного відділення ЗСУ Олексій Пастернак.
Остаточну презентацію ймовірного маршу проведуть перед чиновниками, які приймуть рішення щодо затвердження пісні в якості маршу української армії.
Джерело: 24 канал