Гімн ОУН можуть зробити офіційним маршем українських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Скрипка

Музиканти гурту «ВВ» обробили та записали сучасний варіант пісні ОУН. Тепер вони пропонують Збройним силам України зробити її офіційним маршем військових

Попередню презентацію провели на території Києво-Могилянської академії. Пісню «Зродились ми великої години» для військового маршу вибрали не випадково: з нею у бій ходили українські націоналісти ХХ століття. Соліст гурту «ВВ» з музикантами працювали над аранжуванням пісні впродовж року.

У Генштабі не проти зробити гімн ОУН офіційним маршем українських військових.

«Її цінність (пісні) полягає в тому, що у неї дуже глибокий зміст. Перша стрічка «зродились ми великої години» вартує уваги. Ми бачимо 2013 рік, коли знов українське військо почало відроджуватися», – зазначив в. о. начальника культорологічного відділення ЗСУ Олексій Пастернак.

Остаточну презентацію ймовірного маршу проведуть перед чиновниками, які приймуть рішення щодо затвердження пісні в якості маршу української армії.

Джерело: 24 канал