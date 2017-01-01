Горе-матір на декілька днів залишила малюків самих у зачиненій квартирі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Черкасах горе-мати залишила напризволяще у квартирі трьох маленьких дітей. Там вони самі були кілька днів.

Крики малюків почули комунальники та одразу викликали поліцію. За допомогою спецобладнання відчинили металеві двері помешкання і знайшли там трьох голодних дітлахів віком 2, 3 та 6 років.

Як виявилось, за братом з сестрою доглядала найстарша дівчинка. Вона їх годувала водою з цукром. Коли цукор закінчився, діти почали кликати на допомогу.

Зараз вони у лікарні.

А от де їхня мати і досі ніхто не знає.

За те що залишила малечу напризволяще, жінці загрожує до п'яти років буцегарні.

Дізнавшись про інцидент, до дітлахів прийшла їхня 15-річна сестра, яка живе окремо.