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    Гройсман оригінально обмовився: Наше завдання - отримати надмірне зростання цін

    • Сьогодні, 17:23
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Скорше за все, очільник уряду хотів сказати «утримати» надмірне зростання цін, але вийшло «отримати»

    Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час представлення «Звіту про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році» обмовився та заявив, що завдання уряду - отримати надмірне зростання будь-яких цін в нашій країні.

    «Наше завдання сьогодні –  зробити все, для того, щоб отримати надмірний… надмірне зростання будь-яких цін в нашій країні», – заявив Гройсман.

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    Скорше за все, очільник уряду хотів сказати «утримати» надмірне зростання цін, але вийшло «отримати».

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