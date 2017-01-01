Гройсман оригінально обмовився: Наше завдання - отримати надмірне зростання цін
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Володимир Гройсман
Скорше за все, очільник уряду хотів сказати «утримати» надмірне зростання цін, але вийшло «отримати»
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час представлення «Звіту про хід і результати виконання програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2016 році» обмовився та заявив, що завдання уряду - отримати надмірне зростання будь-яких цін в нашій країні.
«Наше завдання сьогодні – зробити все, для того, щоб отримати надмірний… надмірне зростання будь-яких цін в нашій країні», – заявив Гройсман.
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Скорше за все, очільник уряду хотів сказати «утримати» надмірне зростання цін, але вийшло «отримати».