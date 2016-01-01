Гройсман зі своїми трьома дипломами заявив студентам, що їхні дипломи нікому не треба

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Володимир Гройсман розпочав свою трудову діяльність в 14 років, а в 16-ть уже керував батьковим базаром

Коли ви прийдете на роботу після закінчення університету просто з дипломом, вас можуть не взяти, визнав прем'єр

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі зі студентами НТУУ «Київський політехнічний інститут» заявив, що їхні дипломи не потрібні ні йому, ні їм самим. Потім Гройсман пояснив, що студентів повинні хвилювати не дипломи, а знання.

Трансляцію зустрічі вів телеканал 112 Україна.

Нагадаємо, Володимир Гройсман народився 20 січня 1978 року в Вінниці. У 1994 році закінчив Вінницьку середню школу № 35, а свою трудову діяльність вже почав у віці 14 років. У серпні 1994 року у віці 16 років став комерційним директором приватного малого підприємства «ОКО», а в листопаді цього ж 1994 року - комерційним директором речового ринку «Юність» у м.Вінниця (ПП «Юність») - підприємства свого батька.

У 1999 році закінчив Вінницький інститут регіональної економіки та управління за спеціальністю «Юриспруденція» (молодший спеціаліст). У 2003 році закінчив Міжрегіональну академію управління персоналом за спеціальністю «Юриспруденція». У лютому 2010 року закінчив Національну академію державного управління при президентові України, ставши магістром за фахом «Управління суспільним розвитком» і спеціалізацією «Управління на регіональному і місцевому рівнях».







