Хірурги в США дві доби пересаджували чоловікові нове обличчя
- Сьогодні, 22:35
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Донорський орган 21-річний Енді отримав через трагедію в іншій родині
Американські хірурги дві доби пересаджували чоловікові обличчя. Після затяжної депресії 21-річний Енді спробував вкоротити собі віку. Та зрозумів, що це помилка, коли натиснув на спусковий гачок.
Після пострілу в підборіддя він залишився живим, але з понівеченим обличчям. Донорський орган отримав через трагедію в іншій родині.
Джерело: ТСН