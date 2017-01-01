Хірурги в США дві доби пересаджували чоловікові нове обличчя



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Донорський орган 21-річний Енді отримав через трагедію в іншій родині

Американські хірурги дві доби пересаджували чоловікові обличчя. Після затяжної депресії 21-річний Енді спробував вкоротити собі віку. Та зрозумів, що це помилка, коли натиснув на спусковий гачок.

Після пострілу в підборіддя він залишився живим, але з понівеченим обличчям. Донорський орган отримав через трагедію в іншій родині.



