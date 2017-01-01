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    Хірурги в США дві доби пересаджували чоловікові нове обличчя

    • Сьогодні, 22:35
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    Донорський орган 21-річний Енді отримав через трагедію в іншій родині

    Американські хірурги дві доби пересаджували чоловікові обличчя. Після затяжної депресії 21-річний Енді спробував вкоротити собі віку. Та зрозумів, що це помилка, коли натиснув на спусковий гачок.

    Після пострілу в підборіддя він залишився живим, але з понівеченим обличчям. Донорський орган отримав через трагедію в іншій родині.


    Джерело: ТСН
    США медицина
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