Хто і чому блокує перевірку чиновників із підозрілими деклараціями



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чиновники та політики подали електронні декларації ще пів року тому, однак їх і досі ніхто не перевірив.

Епопея з декларуванням схожа мексиканський серіал: зі своїми інтригами, зрадами та підкилимними іграми. Від Президента до керівників державних територіальних органів довелось оголитись перед суспільством першими. Море готівки, гектари землі, квадратні кілометри квартир.

«Електронні декларації повинні призвести і до кримінальних проваджень, і до добровільно-примусових відставок політиків, і до того, що на виборах люди будуть менше помилятися», – вважає голова Комітету ВР з питань протидії корупції Єгор Соболєв.

Головний податківець країни Роман Насіров задекларував п'ять ділянок в Козині – «елітному» селі, яке можновладці облюбували ще з часів Кучми. Шуфрич також в компанії сумнівних декларантів – на його рахунках десятки мільйонів гривень. Ці факти повинна була перевірити НАЗК, а підозрілі декларації передати у НАБУ. Однак, досі жоден чиновник так і не пояснив, де взяв стільки грошей.

Допомогти вирішив генрокурор Юрій Луценко. Тепер просить Верховну Раду зняти недоторканність одразу з трьох депутатів, які приховали частину статків у деклараціях: Супруненко, Констянтиновський та Шуфрич.

Тим часом, у НАБУ втомилися чекати, доки їм передадуть підозрілі декларації і самі почали їх вивчати. Однак, перевірити стільки документів їм не під силу. А роботи з першого квітня ще додасться, адже закінчиться прийом декларацій чиновників нижчого рангу, а їх вже 700 тисяч.



