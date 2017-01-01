Хто і як паплюжить історичні пам'ятки Польщі в Україні

На місці колишнього польського села Гута Пеняцька біля Бродів, вандали підірвали меморіал полякам, яких вбили 28 лютого 1944 року під час спецоперації німецького військового підрозділу. Хрест відновила українська громада

На місці колишнього польського села Гута Пеняцька біля Бродів, вандали підірвали меморіал полякам, яких вбили 28 лютого 1944 року під час спецоперації німецького військового підрозділу. Хрест відновила українська громада

В Україні почастішали провокації проти польських об'єктів

Міністр закордонних справ Павло Клімкін домовився зі своїм польським колегою Вітольдом Ващиковським спільно протидіяти провокаціям, спрямованим на погіршення українсько-польських відносин.

Останнім часом в Україні почастішали провокації проти польських об'єктів. Від початку року на Львівщині вже кілька разів паплюжили пам'ятники та могили загиблих поляків. А у самому обласному центрі розмалювали будівлю консульства.

Нагадаємо, сьогодні вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.

Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі.

Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.

Служба безпеки України розглядає всі версії обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, в тому числі теракт.

Мазовецький закордонний відділ департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури Польщі розпочав власне слідство у справі обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку.