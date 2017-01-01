Хто і як паплюжить історичні пам'ятки Польщі в Україні
- Сьогодні, 17:50
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В Україні почастішали провокації проти польських об'єктів
Міністр закордонних справ Павло Клімкін домовився зі своїм польським колегою Вітольдом Ващиковським спільно протидіяти провокаціям, спрямованим на погіршення українсько-польських відносин.
Останнім часом в Україні почастішали провокації проти польських об'єктів. Від початку року на Львівщині вже кілька разів паплюжили пам'ятники та могили загиблих поляків. А у самому обласному центрі розмалювали будівлю консульства.
Нагадаємо, сьогодні вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.
Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.
Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі.
Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.
Служба безпеки України розглядає всі версії обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, в тому числі теракт.
Мазовецький закордонний відділ департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури Польщі розпочав власне слідство у справі обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку.
Джерело: 24 канал