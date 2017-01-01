Хто і як витрачає державні кошти ветеранів: резонансне розслідування



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Петро Цибенко

Цього року на підтримку ветеранських організацій Україна виділила 20 мільйонів гривень

Живих ветеранів Другої світової війни в Україні залишилось не багато. Кожного року з бюджету виділяються величезні кошти на підтримку ветеранських організацій. В них, як виявилось, засідають люди дуже віддаленні від війни.

Цього року на підтримку ветеранських організацій держава виділила 20 мільйонів гривень. Їх розділять між собою керівники 40 організацій.

Один з них Петро Цибенко – колишній народний депутат шістьох скликань. Всі від КПУ, вже 8 років він очолює «Організацію ветеранів України». Минулого року їм дістався 1,2 мільйони гривень від платників податків. Але гроші витратили зовсім не на допомогу ветеранам.

1,5 мільйони гривень минулого року отримав «Всеукраїнський союз громадських об'єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів». Керівник організації – Віктор Палій. За часів Президента Кучми – очільник розвідки Міноборони. В 2013 потрапив на сторінки газети «Солдати Росії».

Джерело: Громадське