Хто із українських можновладців має кілька паспортів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

Офіційно в Україні можна мати лише одне громадянство. Проте для можновладців Конституції не існує. Дехто з них є власником декількох паспортів

В той час, як пересічні українці мріють про безвізовий режим, можновладці виготовляють іноземні паспорти.

До списку тих, хто має подвійне громадянство, потрапив екс-голова Дніпропетровської області та олігарх Ігор Коломойський. Він не приховував від журналістів, що є власником ізраїльського та кіпрського паспортів. Ізраїльським громадянином виявився міністр палива та енергетики уряду Азарова Едуард Ставицький. Після резонансної справи з'ясувалось, що подвійне громадянство також має відсторонений очільник ДФС Роман Насіров.

Джерело: 24 канал