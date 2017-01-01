«Хто не скаче, той ведмідь!» – майданівське гасло на новий лад пролунало в Єкатеринбурзі

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Акція протесту у Москві

Старе гасло на новий лад

Прихильники Олексія Навального в Єкатеринбурзі використали відоме майданівське гасло «Хто не скаче, той москаль» і вигукували його на антикорупційному мітингу у неділю на свій лад: «Хто не скаче, той ведмідь!» Скоріше за все, учасники акції натякали на своє негативне ставлення до очільника російського уряду Дмитра Медведєва.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, в центрі Москви в другій половині дня відбувалася не санкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

Під час її проведення було затримано опозиційного політика Олексія Навального. Його триматимуть за ґратами до розгляду справи у суді. Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Поліція прийшла в офіс організації, заявивши, що планує провести обшук «через повідомлення про загрозу вибуху». На той час співробітники фонду вели онлайн-трансляцію антикорупційної акції. Поліція затримала всіх співробітників ФБК, які перебували в московському офісі. Їх відвезли до райвідділків, де вони провели всю ніч. Суди у справах затриманих мають відбутися сьогодні вранці. Їм інкримінують «непокору співробітнику поліції».

Після затримання співробітників в офісі ФБК продовжився обшук.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.