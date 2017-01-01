Хто вбив Гіві: погляд з Києва, Донецька і Москви

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Бойовик Гіві

Думки жителів Києва, Донецька та Москви щодо вбивства Гіві розділилися

Журналісти поцікавилися у перехожих на вулицях Києва, Донецька і Москви, хто, на їхню думку, вбив бойовика Михайла Толстих на прізвисько Гіві.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що вчора вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

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