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    Хто вбив Гіві: погляд з Києва, Донецька і Москви

    • Сьогодні, 16:44
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    Бойовик Гіві
    Бойовик Гіві

    Думки жителів Києва, Донецька та Москви щодо вбивства Гіві розділилися

    Журналісти поцікавилися у перехожих на вулицях Києва, Донецька і Москви, хто, на їхню думку, вбив бойовика Михайла Толстих на прізвисько Гіві.

    Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що вчора вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

    У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

    Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

    Читайте також статтю «Главкома»: «Росія зливає обдурений Донбас». Чому смерть Гіві налякала фанатів «Новоросії»

    Джерело: Радіо Свобода
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