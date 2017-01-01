Хто він, новий президент Європарламенту Антоніо Таяні?



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антоніо Таяні

Ветеран європейської політики Антоніо Таяні став новим президентом Європарламенту

Він представляє консерваторів, є другом Сильвіо Берлусконі і користується підтримкою європейського бізнесу.

Нагадаємо, єврокомісара з питань промисловості та підприємництва Антоніо Таяні було обрано президентом Європейського парламенту.

Детальніше про тих, хто претендував на посаду президента Європейського парламенту, читайте тут: «Вибори президента Європейського парламенту. Хто з ким і проти кого»