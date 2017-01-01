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    Хто він, новий президент Європарламенту Антоніо Таяні?

    • Сьогодні, 14:54
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    Антоніо Таяні
    Антоніо Таяні

    Ветеран європейської політики Антоніо Таяні став новим президентом Європарламенту

    Він представляє консерваторів, є другом Сильвіо Берлусконі і користується підтримкою європейського бізнесу. 

    Нагадаємо, єврокомісара з питань промисловості та підприємництва Антоніо Таяні було обрано президентом Європейського парламенту.

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    Детальніше про тих, хто претендував на посаду президента Європейського парламенту, читайте тут: «Вибори президента Європейського парламенту. Хто з ким і проти кого»

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